Музыкальные звезды Великобритании объединились в защиту Палестины и свободы слова после давления на артистов, критикующих действия Израиля в Газе. Massive Attack, Брайан Ино, Fontaines DC и Kneecap создали коалицию, которая будет поддерживать коллег, сталкивающихся с цензурой и угрозами из-за своей позиции.

Артисты заявили в Instagram, что общественные кампании, запущенные организациями вроде UK Lawyers for Israel (UKLFI), угрожают карьерам музыкантов. Они призвали остановить запугивание и отмену выступлений только за выражение гражданской позиции.

UKLFI ранее сообщила в полицию о группе Bob Vylan после их выступления на Glastonbury, где прозвучал лозунг против армии Израиля. После этого у группы отменили несколько концертов. Участник Kneecap Мо Чара также оказался под следствием — его обвинили в поддержке запрещенной в Британии «Хезболлы» после выступления с флагом на концерте.

Музыканты подчеркнули, что атаки на артистов происходят не только публично — юристы часто запугивают за кулисами. Коалиция призывает коллег не бояться говорить открыто и выступать за немедленное прекращение огня, доступ гуманитарной помощи в Газу и запрет на поставки британского оружия Израилю.

Massive Attack объяснили: их цель — поддержать тех, кто молчит из-за давления и страха. Они призвали артистов к солидарности и коллективному сопротивлению.

В UKLFI в ответ заявили, что шоу Massive Attack, где показывали кадры из Газы, якобы «оскорбило зрителей еврейского происхождения». Группа, в свою очередь, пояснила: это была часть цифровой инсталляции, убирать которую она не намерена.

Как Израиль влияет на газеты?

Как пишет Guardian, UKLFI и британские СМИ искусственно раздувают скандалы, когда кто-то из музыкантов высказывается в поддержку Газы. При этом эти же издания умышленно не пишут или умалчивают о том, сколько палестинцев убил Израиль.

Бобби Вилан, фронтмен рэп-панк-дуэта Bob Vylan, в середине июня со сцены West Holts на фестивале Glastonbury прокричал: «Смерть IDF» (имелись в виду израильская армия), и часть публики присоединилась к нему. Трансляцию выступления вела BBC.

Днем ранее израильская газета Haaretz сообщила, что израильские солдаты и офицеры признались: им приказали стрелять по безоружным палестинцам, стоявшим в очереди за помощью. В прошлом месяце таким образом погибли около 600 отчаянно голодных палестинцев, среди которых было много детей.

С одной стороны — пять слов, с другой — 600 погибших. Какая новость занимает первые полосы британских газет, лидирует в новостных сводках, вызывает непрекращающиеся push-уведомления от BBC и заставляет премьер-министра и бесконечную череду политиков осуждать этот возмутительный факт? Конечно же, это пять слов, сказанных Виланом.

«Насколько же морально потерянным является общество, в котором песнопение против иностранной армии, совершающей геноцид, вызывает политический и медийный шторм, а преднамеренное умерщвление голодом и расстрел безоружных людей по приказу высшего командования Израиля — нет?» — задается вопросом Guardian.

При этом британские СМИ практически не обращают внимания на заявления израильских политиков, пропагандирующие геноцид. Например, в мае министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что «Газа будет полностью уничтожена». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал навсегда прекратить всю помощь Газе, что на практике означает смерть палестинских мирных жителей.

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