ТУРЦИЯ
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Турция не уступит ни пяди террористам
Турция продолжит бескомпромиссную борьбу с террористическими формированиями в Сирии
Турция не уступит ни пяди террористам
Акиф Чагатай Кылыч / AA
7 марта 2025 г.

Турция категорически не допустит, чтобы террористические формирования YPG/PYD удерживали какие-либо территории в Сирии или управляли ими. Такую позицию высказал советник президента Турции по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч, подчеркнув непреклонность Анкары в борьбе с терроризмом.

«Мы очень четко и решительно стоим на своей позиции. Мы не допустим этого. Что касается Сирии, мы уже заявили, что не допустим, чтобы PYD/YPG каким-либо образом выживали как другая сила или управляли там по-своему. Сирийское правительство уже открыто заявило об этом», — подчеркнул советник.

На вопрос о том, что YPG не приняли призыв Оджалана (главаря запрещенной террористической организации PKK) Кылыч напомнил, что Турция смогла убедительно продемонстрировать миру связь между PYD/YPG и PKK, что было признано даже в американском Конгрессе. «В вопросе борьбы с терроризмом мы очень категоричны. Что сказал наш президент? Борьба с терроризмом продолжится до конца», — заявил он.

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