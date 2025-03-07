Турция категорически не допустит, чтобы террористические формирования YPG/PYD удерживали какие-либо территории в Сирии или управляли ими. Такую позицию высказал советник президента Турции по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч, подчеркнув непреклонность Анкары в борьбе с терроризмом.

«Мы очень четко и решительно стоим на своей позиции. Мы не допустим этого. Что касается Сирии, мы уже заявили, что не допустим, чтобы PYD/YPG каким-либо образом выживали как другая сила или управляли там по-своему. Сирийское правительство уже открыто заявило об этом», — подчеркнул советник.

На вопрос о том, что YPG не приняли призыв Оджалана (главаря запрещенной террористической организации PKK) Кылыч напомнил, что Турция смогла убедительно продемонстрировать миру связь между PYD/YPG и PKK, что было признано даже в американском Конгрессе. «В вопросе борьбы с терроризмом мы очень категоричны. Что сказал наш президент? Борьба с терроризмом продолжится до конца», — заявил он.