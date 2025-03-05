Арабские страны приняли египетский план реконструкции Газы стоимостью $53 млрд, отвергнув предложение Дональда Трампа о передаче территории под контроль США.

Белый дом заявил, что этот план не учитывает текущую ситуацию в Газе, и Трамп остается привержен своему предложению.

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что план принят на саммите в Каире. Он предполагает создание управленческого комитета из независимых палестинских технократов, который будет управлять Газой в период до перехода под управление Палестинской администрации.

ХАМАС поддержал инициативу, согласившись не выдвигать кандидатов в комитет, но сохранив право утверждать его состав и повестку.

Президент Палестины Махмуд Аббас также одобрил план, призвав Трампа его поддержать. Он заявил, что готов провести выборы, если позволят обстоятельства.

Израиль и США раскритиковали предложение. Белый дом заявил, что план не решает проблему непригодности Газы для жизни.

Для финансирования реконструкции потребуется участие богатых нефтью стран Персидского залива, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия. Эр-Рияд считает присутствие вооруженного ХАМАСа в Газе препятствием для реализации любых соглашений.

Саммит отверг идею массового переселения палестинцев из Газы. Египетский план включает строительство порта, технологического центра, гостиниц и аэропорта.

Данные о жертвах войны в Газе продолжают обновляться, но по последним сообщениям, более 48 400 палестинцев были убиты, а более 111 000 получили ранения с октября 2023 года.

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу в воскресенье после отказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня с ХАМАС.