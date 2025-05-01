ПОЛИТИКА
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Сенат США готовит санкционный удар по России
В США 72 сенатора поддержали законопроект о жестких санкциях против России в случае ее отказа от мирных переговоров
Сенат США готовит санкционный удар по России
Линдси Грэм / Reuters
1 мая 2025 г.

Верхняя палата Конгресса США готова рассмотреть законопроект о введении жестких санкций против России. Инициативу поддержали 72 сенатора, сообщил один из авторов документа, республиканец Линдси Грэм. Об этом пишут Bloomberg и The Wall Street Journal.

По данным WSJ, число соавторов превышает 60 — это ключевой порог для принятия законопроекта в Сенате. Среди подписавших — лидеры обеих партий: республиканец Джон Тьюн и демократ Чак Шумер.

Грэм заявил, что к концу недели число сторонников может достичь 67. Это даст возможность Конгрессу преодолеть возможное вето президента Дональда Трампа. «Цель — помочь президенту», — пояснил сенатор, которого считают его политическим союзником.

Инициатива предусматривает как первичные, так и вторичные санкции. В частности, предлагается ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые продолжают закупать российские нефть, газ, уран или нефтепродукты. Также документ содержит запрет для американских банков на инвестиции в структуры, связанные с российским государством, и ограничение на покупку российских государственных облигаций для граждан США.

По информации Bloomberg, заявление Грэма совпало по времени с подписанием между США и Украиной соглашения в сфере природных ресурсов.

Ранее, на фоне переговоров о перемирии между Киевом и Москвой, в Вашингтоне допускали возможность частичного снятия санкций. Однако одновременно предупреждали, что в случае отказа от соглашения Россия столкнется с новыми мерами давления.

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