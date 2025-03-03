Государственный секретарь США Марко Рубио подписал декларацию, позволяющую ускорить военную помощь Израилю на $4 млрд, сообщается в заявлении Госдепа.

По словам Рубио, он использовал чрезвычайные полномочия, чтобы разблокировать поставки оружия и боеприпасов, которые ранее задерживались администрацией Байдена.

«Решение отменить частичное эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией Байдена, которое неправомерно удерживало определенное количество оружия и боеприпасов от Израиля, является еще одним признаком того, что Израиль не имеет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп», — заявил он.

Рубио также подчеркнул, что с момента прихода Трампа к власти США одобрили поставки вооружений Израилю на $12 млрд и намерены продолжать поддержку.

Это решение обошло Конгресс, нарушив традиционную процедуру, по которой перед объявлением о сделке парламентарии получают возможность запросить дополнительную информацию.

Ранее, в конце января, Трамп снял запрет Байдена на поставку 900-килограммовых авиабомб Израилю. Президент США также заявил, что США могут взять Газу под контроль и превратить ее в «Ривьеру Ближнего Востока».

Ранее стало известно, что администрация США обсуждает вариант полного прекращения военной помощи Украине.

Если решение о прекращении помощи будет принято, оно затронет поставки радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.