ТУРЦИЯ
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Турция — ключ ЕС к будущему
Представитель правящей партии Омер Челик заявил о стратегической роли Турции в решении проблем Евросоюза на фоне растущих глобальных противоречий
Турция — ключ ЕС к будущему
Омер Челик / AA
3 марта 2025 г.

Современный миропорядок переживает стратегический разлом на фоне конфликта между США и Европой по украинскому вопросу. Об этом заявил представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. По его словам, Турция, несмотря на растущую исламофобию и туркофобию в Европе, является единственным решением европейских проблем безопасности, а лицемерие ЕС привело к блокировке переговоров о вступлении Анкары в союз.

«Дискуссия между администрацией США и Европой, начавшаяся из-за Украины, перекинувшаяся на НАТО и охватившая более широкий спектр вопросов, показывает, что возникла новая ситуация, когда высказывания по определенным темам означают конфликт», — подчеркнул Челик, указывая на окончание послевоенного миропорядка и снижение эффективности институтов, призванных его поддерживать.

По словам Челика, Европа столкнулась с серьезным кризисом из-за неспособности противостоять растущему правому экстремизму, основанному на исламофобии и туркофобии. Он обвинил ЕС в лицемерии в отношении Турции, отметив, что это лицемерие привело к блокированию переговоров о вступлении страны в союз.

«Решение всех проблем, с которыми сталкивается ЕС, находится в Турции», — заявил представитель AK Parti, подчеркивая, что Турция является ключом к решению всех проблем Европейского Союза.

Челик напомнил, что Турция является сильным европейским государством с демократией, способной вести диалог с европейскими демократиями на одном языке. Однако он выразил сожаление, что европейцы вспоминают о Турции только когда речь идет о вопросах безопасности, но не готовы делиться с ней благополучием и демократическими ценностями.

«Надеюсь, на этот раз они не станут игнорировать Турцию в вопросах обороны. Они вступят в четкую коммуникацию с Турцией по всем вопросам», — выразил надежду Челик, отметив, что у ЕС нет иного выхода, кроме как сотрудничать с Турцией, и что правильные отношения с Анкарой помогут преодолеть текущий кризис.

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