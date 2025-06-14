ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Израиль отвлекает мир от Газы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом резко осудил израильские удары и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей
Президент Эрдоган: Израиль отвлекает мир от Газы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Масуд Пезешкиан / AA
14 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы обсуждались эскалация между Израилем и Ираном, а также последствия происходящего для региона и всего мира.

Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с жертвами израильских ударов и заявил, что Турция самым решительным образом осуждает незаконные атаки Израиля на территорию Ирана.

Он подчеркнул, что эти нападения являются прямым нарушением международного права и нацелены на втягивание всего региона в пламя конфликта.

По словам Эрдогана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с помощью этих атак пытается сорвать переговорный процесс по иранской ядерной программе.

Турецкий лидер также указал, что Израиль стремится отвлечь внимание мирового сообщества от продолжающегося геноцида в Газе, прибегая к агрессии против Ирана.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следит за ситуацией вокруг возможной утечки радиации на объекте в Натанзе и убежден, что единственным способом урегулирования ядерного спора остаются дипломатические каналы.

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