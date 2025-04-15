Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Москву на этой неделе, на фоне подготовки ко второму раунду переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе. По словам официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи, новая встреча с американской стороной под эгидой Омана состоится в субботу в Маскате.

Первую встречу, прошедшую там 13 апреля, стороны оценили как «позитивную», хотя и ограниченную определением формата возможных дальнейших контактов.

Аракчи обсудит с российскими чиновниками текущее состояние переговоров, при этом официально Москва, напомним, остается сторонником права Тегерана на мирный атом.

Несмотря на сохраняющееся недоверие к США и лично Дональду Трампу, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, по данным источников Reuters, допускает переговоры из опасений внутренней дестабилизации из-за экономического кризиса. Трамп ранее пригрозил нанести удар по Ирану в случае провала переговоров.

В то же время МАГАТЭ выражает обеспокоенность запасами урана, обогащенного до 60%, накопленными Ираном в нарушение условий соглашения 2015 года, и сообщило об отсутствии прогресса в объяснении происхождения следов урана на незаявленных объектах. Глава агентства Рафаэль Гросси посетит Тегеран в среду, чтобы попытаться сократить разногласия между сторонами. Он подчеркнул, что поддержание диалога с агентством «особенно важно в момент, когда дипломатическое решение крайне необходимо».