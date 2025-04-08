ПОЛИТИКА
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Иран объявил о переговорах с США
Стив Виткофф и Аббас Аракчи, как ожидается, возглавят переговорные делегации 12 апреля в Омане
Иран объявил о переговорах с США
/ AFP
8 апреля 2025 г.

Спецпредставитель США Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи возглавят переговоры по иранской ядерной программе, которые состоятся 12 апреля в Омане. Об этом сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на МИД.

Переговоры пройдут при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.

Аракчи ранее подтвердил, что переговоры будут проходить в непрямом формате, подчеркнув: «Это одновременно и возможность, и испытание. Мяч на стороне США». Президент США Дональд Трамп, однако, заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что разговор будет без участия посредников.

Ранее президент Трамп направлял верховному лидеру Ирана письмо с предложением прямого диалога по ядерной программе. Тегеран отказался, подчеркнув, что не будет обсуждать такие вопросы под угрозами. Ответ был передан через Оман, который выполняет роль посредника.

Накануне в понедельник Трамп заявил, что переговоры состоятся в прямом формате, и пригрозил Ирану «серьезными последствиями», если договоренности не будут достигнуты.

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