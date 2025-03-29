Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предостерег США от попыток давления на Тегеран. Об этом он заявил 28 марта на встрече с представителями различных слоев населения, а также политическими и военными деятелями по случаю Новруза.

«Американцы должны осознавать, что угрозами против Ирана они ничего не добьются. Мы никогда не были стороной, начинающей конфликт, но если кто-то его развяжет, пусть знает, что получит сокрушительный ответ», — сказал Хаменеи.

Он добавил, что гибель таких лидеров, как Хасан Насралла из «Хезболлы» и Исмаил Хания из ХАМАС в результате израильских атак стала для Ирана трагедией.

Хаменеи также отверг заявления о том, что поддерживаемые Ираном силы в регионе действуют как прокси.

«Американские и европейские политики ошибаются, называя силы сопротивления иранскими прокси. Йемен и силы сопротивления действуют по собственной инициативе. То же касается и других центров сопротивления. Ирану не нужны посредники», — подчеркнул он.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением переговоров и предупреждением о возможных военных действиях.

На следующий день иранский лидер ответил, что США стремятся не к урегулированию, а к навязыванию своей воли. Он подчеркнул, что Иран не примет такие условия.

11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиян прокомментировал угрозы Трампа: «Я не буду вести переговоры только потому, что ты угрожаешь. Делай что хочешь».