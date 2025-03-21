ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Хуситы ударили по Тель-Авиву
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военной цели на юге Тель-Авива, пригрозив продолжить атаки до снятия блокады Газы
Хуситы ударили по Тель-Авиву
Хуситы / Reuters
21 марта 2025 г.

Представитель йеменского движения хуситов Яхья Сариа заявил об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военной цели на юге израильского Тель-Авива.

«Мы нанесли удар по военной цели врага в районе Яффо на оккупированной палестинской территории гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». Операция прошла успешно», — заявил Сариа.

Он отметил, что это уже вторая операция хуситов за последние сутки и подчеркнул, что атаки продолжатся до тех пор, пока США не прекратят удары по Йемену, а Израиль — атаки на сектор Газа.

Сариа также сообщил, что хуситы сохраняют запрет на проход израильских судов и будут продолжать военные операции до полной отмены блокады Газы.

Ранее хуситы сообщили об ударах по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и по американскому авианосцу в Красном море.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

По данным хуситов, в результате авиаударов США и Великобритании по ряду городов Йемена, включая столицу Сану, погибли не менее 53 человек, еще 107 получили ранения.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us