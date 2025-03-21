Представитель йеменского движения хуситов Яхья Сариа заявил об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военной цели на юге израильского Тель-Авива.

«Мы нанесли удар по военной цели врага в районе Яффо на оккупированной палестинской территории гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». Операция прошла успешно», — заявил Сариа.

Он отметил, что это уже вторая операция хуситов за последние сутки и подчеркнул, что атаки продолжатся до тех пор, пока США не прекратят удары по Йемену, а Израиль — атаки на сектор Газа.

Сариа также сообщил, что хуситы сохраняют запрет на проход израильских судов и будут продолжать военные операции до полной отмены блокады Газы.

Ранее хуситы сообщили об ударах по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и по американскому авианосцу в Красном море.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

По данным хуситов, в результате авиаударов США и Великобритании по ряду городов Йемена, включая столицу Сану, погибли не менее 53 человек, еще 107 получили ранения.