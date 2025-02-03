НОВАЯ СИРИЯ
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Теракт в Сирии: 20 погибших
Заминированный автомобиль взорвался у южного въезда в город под контролем Сирийской национальной армии, местные силы подозревают PKK/YPG
Теракт в Сирии: 20 погибших
Теракт в Манбидже: 20 погибших на севере Сирии / Фото: Reuters / AA
3 февраля 2025 г.

В результате теракта в районе Манбидж провинции Алеппо в понедельник погибли не менее 20 человек, еще 15 получили ранения, сообщают местные источники.

Взрыв заминированного автомобиля произошел у южного въезда в Манбидж, который находится под контролем Сирийской национальной армии (СНА). Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, есть опасения, что число жертв может возрасти.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение, однако местные силы безопасности заявили, что теракт мог быть совершен террористической организацией PKK/YPG.

СНА освободила Манбидж от террористов в декабре 2024 года в ходе операции «Заря свободы». Город расположен примерно в 30 км от турецкой границы. Это самый смертоносный теракт в стране с момента свержения Башара Асада.

Офис президента Сирии заявил, что новое правительство страны привлечет к ответственности виновных в этом «террористическом нападении».

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