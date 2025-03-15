Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу объявил о санкциях против официальных лиц Таиланда, союзника Соединенных Штатов, за их роль в депортации как минимум 40 уйгуров в Китай, где, по мнению Вашингтона, представители этой мусульманской группы столкнутся с преследованиями.

США «намерены бороться с попытками Китая оказывать давление на правительства с целью принудительного возвращения уйгуров и других групп в Китай, где они подвергаются пыткам и насильственным исчезновениям», говорится в заявлении Госдепартамента.

Этот шаг, по-видимому, направлен на предотвращение подобных депортаций со стороны Таиланда и других стран.

Хотя США ранее вводили санкции против Таиланда, включая приостановку военной помощи после военных переворотов, а также применяли ограничительные меры в отношении тайских граждан и компаний за нарушение санкций против третьих стран, прецедентов введения санкций непосредственно против должностных лиц тайского правительства не было.

Февральская депортация уйгуров Таиландом, которые содержались под стражей в течение десяти лет, произошла, несмотря на предупреждения экспертов ООН по правам человека о том, что им грозят пытки, жестокое обращение и «непоправимый вред» в случае возвращения.

Ранее в этом месяце Reuters сообщило, что Канада и США предложили переселить 48 этнических уйгуров, но Бангкок опасался вызвать недовольство Китая.

«Я немедленно реализую эту политику, предпринимая шаги по введению визовых ограничений в отношении нынешних и бывших должностных лиц правительства Таиланда, ответственных за принудительное возвращение 40 уйгуров из Таиланда 27 февраля или причастных к нему», – заявил Рубио.

«В свете давних актов геноцида и преступлений против человечности, совершаемых Китаем в отношении уйгуров, мы призываем правительства всего мира не принуждать уйгуров и другие группы к возвращению в Китай», – добавил госсекретарь.

Ограничения могут распространяться и на членов семей лиц, подпавших под санкции, говорится в заявлении.

Таиланд защищал депортации, заявляя, что действовал в соответствии с законами и обязательствами в области прав человека. Посольство страны в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии по поводу объявления Рубио.

Ранее Вашингтон избегал принятия более жестких санкционных мер против Таиланда в прошлом из-за опасений, что это может подтолкнуть его давнего союзника ближе к Китаю.

Базирующаяся в Вашингтоне правозащитная группа Campaign for Uyghurs в своем заявлении высоко оценила шаг Рубио и администрации Трампа, заявив, что это «посылает сильный сигнал о том, что те, кто потворствует нарушениям прав человека Коммунистической партией Китая, столкнутся с последствиями своих преступлений».

Рубио, который считается последовательным защитником уйгуров, когда он был сенатором США, повторил, что обращение Пекина с этой группой равносильно «геноциду и преступлениям против человечности» – определение, которое США впервые дали в последние часы первого президентского срока Дональда Трампа в 2021 году.

Китай отрицает обвинения в жестоком обращении и принудительном труде в отношении уйгуров, утверждая, что в последние годы он создал «центры профессиональной подготовки» для борьбы с терроризмом, сепаратизмом и религиозным радикализмом.