ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует Ираку
МИД Турции выразил соболезнования народу Ирака в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в провинции Васит
Турция соболезнует Ираку
МИД Турции / AA
17 июля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с трагедией, произошедшей 16 июля в иракской провинции Васит. В результате пожара в одном из торговых центров погибли и пострадали десятки человек.

«С глубокой скорбью воспринята новость о гибели большого числа людей в результате пожара в торговом центре в иракской провинции Васит, произошедшего 16 июля», — говорится в заявлении.

Турецкая сторона выразила соболезнования родственникам погибших и всему народу Ирака, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

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