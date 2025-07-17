Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с трагедией, произошедшей 16 июля в иракской провинции Васит. В результате пожара в одном из торговых центров погибли и пострадали десятки человек.

«С глубокой скорбью воспринята новость о гибели большого числа людей в результате пожара в торговом центре в иракской провинции Васит, произошедшего 16 июля», — говорится в заявлении.

Турецкая сторона выразила соболезнования родственникам погибших и всему народу Ирака, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.