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В Азербайджане опубликовали видео с жестким задержанием россиян в Баку
Азербайджанский МИД сообщил о задержании семи российских граждан в Баку.
В Азербайджане опубликовали видео с жестким задержанием россиян в Баку / TRT Russian
1 июля 2025 г.

Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Это уже не первый случай задержания россиян в Азербайджане за последние дни. Накануне, 30 июня, стало известно об аресте двух российских журналистов: главреда редакции Sputnik Игоря Картавыха и шеф-редактора Евгения Белоусова, которых обвинили в том, что они якобы являются агентами ФСБ. Аресты происходят после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, во время которых скончались двое человек якобы от проблем с сердцем. Их тела передали в Баку, где считают, что они погибли от нанесенных травм. МВД Азербайджана проверяет оперативную информацию о деятельности «Sputnik Азербайджан» на основе незаконного финансирования.

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