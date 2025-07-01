Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Это уже не первый случай задержания россиян в Азербайджане за последние дни. Накануне, 30 июня, стало известно об аресте двух российских журналистов: главреда редакции Sputnik Игоря Картавыха и шеф-редактора Евгения Белоусова, которых обвинили в том, что они якобы являются агентами ФСБ. Аресты происходят после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, во время которых скончались двое человек якобы от проблем с сердцем. Их тела передали в Баку, где считают, что они погибли от нанесенных травм. МВД Азербайджана проверяет оперативную информацию о деятельности «Sputnik Азербайджан» на основе незаконного финансирования.