Российская армия в ночь на 17 апреля нанесла массированный удар беспилотниками типа «Шахед» по украинскому городу Днепр. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По официальной информации, в результате атаки погибли три человека, среди них — ребенок. Число раненых достигло 30, пятеро из них — дети. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что 16 пострадавших остаются в больницах, один из них — в тяжелом состоянии.

Беспилотники нанесли ущерб жилым домам, студенческим общежитиям, зданиям учебного заведения и предприятия питания. В городе вспыхнули пожары, которые удалось ликвидировать, сообщили в ГСЧС.

По словам мэра Бориса Филатова, один из дронов упал рядом со зданием мэрии. Повреждены учреждения культуры и образования.

Общественное телевидение «Суспiльне» передает, что среди поврежденных объектов — исторический главпочтамт начала ХХ века, в здании выбиты окна и разрушена деревянная входная группа. Также поврежден отель «Астория» — старейшая гостиница Днепра и памятник архитектуры национального значения.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.