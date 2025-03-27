Министерство национальной обороны Турции провело еженедельный брифинг для прессы, на котором представило информацию о деятельности вооружённых сил в сфере борьбы с терроризмом, охраны границ, международных миссий, учений и оборонной промышленности.

Как заявили в министерстве, Вооруженные силы Турции продолжают решительно бороться с террористическими угрозами. За последнюю неделю были нейтрализованы 14 террористов, а с начала года — 537, в том числе в северных районах Ирака и Сирии. В результате усилившихся операций трое боевиков PKK добровольно сдались. В районе операции «Лапа-Килит» на севере Ирака были обнаружены пещеры с большим количеством оружия, боеприпасов и предметов снабжения.

С начала года было задержано 1 163 человека, попытавшихся незаконно пересечь границу, в том числе 77 — за последнюю неделю (из них трое — члены террористических организаций). Также с начала года было предотвращено проникновение 17 315 человек.

22 марта министр обороны принял участие в саммите по водной эффективности в Стамбуле, подписав протокол о сотрудничестве. 25 марта он провел ифтар с семьями шехидов и ветеранами.

20 марта заместитель министра обороны провел переговоры с британским послом и представителями военного и торгового ведомств по вопросам безопасности и закупок Eurofighter. Турецкая делегация также приняла участие в симпозиуме по безопасности Украины в Великобритании.

Кроме того, 26–27 марта в Великобритании проходит заседание группы планирования Коалиции желающих стран в поддержку Украины. 27 марта в Берлине Турция представлена на встрече директоров по политике НАТО.

Минобороны Турции также осудило бомбардировку Израилем больницы Турецко-палестинской дружбы в Газе, где лечились онкобольные, назвав это актом, несовместимым с гуманными ценностями. Ведомство подчеркнуло, что приоритетом Турции остается немедленное прекращение разрушений и установление постоянного перемирия, призвав международное сообщество к принятию конкретных и сдерживающих мер против Израиля.

Турецкие ВС участвуют в ряде международных учений, включая Steadfast Foxtrot и Steadfast Number в Германии (завершились 27 марта), Dynamic Mariner / Flotex в Испании (24 марта – 4 апреля), а также Green Flag (США), Sea Shield (Румыния), Ramstein Flag (Нидерланды, Германия, Великобритания) и Seven Stars (Северная Македония).

1 апреля 2025 года турецкий батальон, участвовавший в обеспечении безопасности в Косово, передаст свои полномочия Многонациональному батальону. Также планируются визиты кораблей НАТО в Измир с 28 марта по 4 апреля.

27 марта два истребителя F-16 приняли участие в операции по интегрированной противоракетной обороне в воздушном пространстве Румынии в рамках инициатив НАТО.

Завершена приемка новой партии бронированных машин SARP с башенными модулями. С 23 по 26 марта в Синопе был проведен огневой тест созданной в Турции системы ПВО «Левент» с борта корабля TCG Beykoz.

С 24 марта по 18 апреля проходит прием заявок на обучение в военных академиях Национального университета обороны. Также продолжается прием заявок на контрактную службу для сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил.

Минобороны Турции подтвердило, что вооруженные силы страны сохраняют высокую боеготовность, остаются эффективной, уважаемой и сдерживающей силой, и поздравило весь исламский мир с наступающим праздником Рамадан.