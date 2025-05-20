ТУРЦИЯ
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Глава Минюста Турции провел переговоры с российским коллегой
Юксель Тунч обсудил с министром юстиции РФ развитие двустороннего сотрудничества в рамках Петербургского юридического форума
Глава Минюста Турции провел переговоры с российским коллегой
день назад

Министр юстиции Турции Юксель Тунч встретился с главой Минюста России Константином Чуйченко в рамках 13-го Петербургского международного юридического форума. О встрече Тунч сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что стороны обсудили пути расширения судебного и правового сотрудничества.

«Мы обсудили текущие инициативы по укреплению правового взаимодействия между нашими странами. Намерены и впредь развивать эти отношения на основе взаимного доверия, диалога и дружбы», — отметил Тунч.

Министр выразил благодарность российской стороне за гостеприимство и подчеркнул важность продолжения контактов в правовой сфере на двустороннем уровне.

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