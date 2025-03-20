ПОЛИТИКА
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Австрия готова мирить РФ и Украину
Страна выразила готовность стать посредником и площадкой для диалога между Россией и Украиной, ссылаясь на многолетний опыт в проведении международных встреч
Австрия готова мирить РФ и Украину
Министр по европейским делам Клаудия Плакольм
20 марта 2025 г.

Австрия выразила готовность стать площадкой и посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Такое заявление было сделано в парламенте страны со ссылкой на министра по европейским делам Клаудию Плакольм.

Заявление прозвучало 19 марта на встрече с евродепутатами, где также присутствовали канцлер Австрии Кристиан Штокер и министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

«Как страна, принимающая у себя несколько международных организаций, в частности, ОБСЕ, Австрия имеет многолетний опыт в проведении международных встреч и содействии диалогу и готова выступить местом проведения и посредником в возможных мирных переговорах, если будет такое решение», — заявили в ведомстве, по словам Укринформ.

По словам канцлера, переговоры между США и Украиной, прошедшие в Саудовской Аравии, дали «новый импульс» усилиям по достижению мира.

18 марта состоялись телефонные переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования российско-украинского конфликта.

На следующий день Трамп обсудил ситуацию с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Кремль заявил о поддержке Путиным идеи взаимного отказа от ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Зеленский также выразил готовность к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.

В ближайшие дни в Саудовской Аравии планируется встреча технических групп для обсуждения расширения режима прекращения огня.

Лидеры стран Евросоюза соберутся 20 и 21 марта на саммите в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, а также вопросы европейской обороны и конкурентоспособности объединения.

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