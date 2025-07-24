Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю 102-й годовщины подписания Лозаннского мирного договора.

«Сегодня исполняется 102 года со дня подписания Лозаннского мирного договора, который зафиксировал волю нашего народа к независимости и признал ее на уровне международного права», — говорится в заявлении.

По словам турецкого лидера, за прошедшее столетие Турция неуклонно укреплялась и сегодня продолжает путь развития под знаменем «Века Турции».

«С нашей внешней политикой, основанной на мире, сотрудничестве и взаимном уважении, мы уверенно движемся к цели стать влиятельной державой в регионе и мире», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что Турция достигла лучшего положения по сравнению с прошлым и выразил уверенность, что в будущем страна поднимется еще выше.

В завершение обращения Эрдоган почтил память основателя Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, героев национально-освободительной борьбы и всех павших за родину.

«С благодарностью вспоминаю наших ветеранов и со смирением склоняю голову перед памятью всех павших за защиту отечества», — заявил президент Турции.