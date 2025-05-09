Утром 9 мая на Красной площади в Москве стартовал военный парад, приуроченный к 80-летию праздника Победы. Центральное мероприятие сопровождается прямыми трансляциями на российских телеканалах.

В юбилейном параде принимают участие более 11,5 тыс. военнослужащих различных ведомств — Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МЧС. В шествии задействовано более полутора тысяч участников войны в Украине.

Впервые парад принимает новый министр обороны России Андрей Белоусов.

На трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным находятся лидеры более 20 иностранных государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В параде участвуют военные подразделения из 13 стран: Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В этот же день в ряде стран постсоветского пространства проходят памятные и торжественные мероприятия.

В Беларуси 9 мая — государственный праздник. В Минске прошел парад, выступили представители властей, прошли митинги и концерты.

В Казахстане дата отмечается на государственном уровне. Проходят церемонии возложения венков, концерты и акция «Поклонимся героям».

В Узбекистане 9 мая — День памяти и почестей. Проводятся встречи с ветеранами и памятные церемонии.

В Армении и Кыргызстане 9 мая также является официальным праздником. В столицах проходят митинги, шествия и акции памяти.

В Таджикистане 9 мая отмечается парадом с участием 4,5 тыс. военнослужащих и памятными мероприятиями по всей стране.

В Туркменистане прошли массовые гуляния, чествования ветеранов и памятные церемонии.

В Азербайджане состоялись возложения венков и встречи с ветеранами. Официальные лица подчеркнули вклад страны в Победу и значение азербайджанской нефти в обеспечении фронта.

В Молдове 9 мая не является выходным, но проходят памятные церемонии. Высшие должностные лица возложили цветы в Кишинёве.

В странах Балтии 9 мая не признан официальным праздником, однако отдельные граждане традиционно собираются у памятников советским солдатам.