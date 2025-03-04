ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский сожалеет о ссоре с Трампом
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам и сотрудничеству с Трампом, несмотря на ссору в Белом доме и заморозку американской военной помощи
Зеленский сожалеет о ссоре с Трампом
Владимир Зеленский / AP
4 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приверженности сотрудничеству с администрацией Дональда Трампа и выразил готовность к переговорам для скорейшего окончания российско-украинской войны. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсетях.

«Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — написал Зеленский.

В качестве первого шага к урегулированию он предложил обмен пленными и прекращение огня в воздухе и на море.

Зеленский также признал, что встреча с Трампом в Белом доме прошла не так, как ожидалось.

«Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными», — отметил он. Он также подтвердил готовность Украины подписать соглашение о полезных ископаемых, которое ранее отказался заключать.

После встречи с президентом Украины Трамп заявил, что Зеленский «не готов к миру» и предложил ему «вернуться, когда он будет готов».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев должен извиниться за ссору в Белом доме, однако Зеленский в интервью BBC подчеркнул, что извиняться не намерен.

На фоне напряженности администрация Трампа 3 марта объявила о приостановке военной помощи Украине.

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