ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Фахреттин Алтун: Запад молчит, пока Израиль сжигает людей заживо
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун резко осудил израильскую атаку по палатке журналистов у больницы в Газе, обвинив Израиль в продолжении геноцида
Фахреттин Алтун: Запад молчит, пока Израиль сжигает людей заживо
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Reuters
7 апреля 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с жестким заявлением, обвинив Израиль в новой атаке, в ходе которой сионисты нанесли удар по палатке с журналистами рядом с больницей в Газе.

По словам Алтуна, эта атака стала продолжением политики, в результате которой за последние месяцы были убиты более 50 тыс. человек. Израильские силы, как подчеркнул он, не делают различий между школами, детскими площадками, больницами и местами поклонения, и даже атакуют тех, кто пытается спастись в палатках или молится в мечетях и церквях.

«Мир ждет еще каких бесчеловечных поступков, чтобы остановить этот геноцидный режим, опустившийся до того, что сжигает людей заживо даже в местах их последней надежды», — заявил Алтун.

Он задал риторический вопрос: сколько еще должно погибнуть невинных, чтобы прекратить происходящее? «Израиль, нарушающий не только базовые права человека, но и свободу выражения и право на получение информации, продолжает безнаказанно убивать журналистов», — отметил он.

Алтун также раскритиковал западные страны и их «марионеточные медиа», которые, по его словам, молчат перед лицом происходящего: «Сегодня весь мир, который не осуждает и не останавливает этих творцов геноцида, сам заслуживает самого жесткого осуждения».

В заключение он подчеркнул, что Турция будет продолжать поднимать голос в защиту Палестины и Газы, оказывать поддержку палестинскому народу во всех сферах и добиваться привлечения виновных в израильском терроре к ответственности на международной арене.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us