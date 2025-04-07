Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с жестким заявлением, обвинив Израиль в новой атаке, в ходе которой сионисты нанесли удар по палатке с журналистами рядом с больницей в Газе.

По словам Алтуна, эта атака стала продолжением политики, в результате которой за последние месяцы были убиты более 50 тыс. человек. Израильские силы, как подчеркнул он, не делают различий между школами, детскими площадками, больницами и местами поклонения, и даже атакуют тех, кто пытается спастись в палатках или молится в мечетях и церквях.

«Мир ждет еще каких бесчеловечных поступков, чтобы остановить этот геноцидный режим, опустившийся до того, что сжигает людей заживо даже в местах их последней надежды», — заявил Алтун.

Он задал риторический вопрос: сколько еще должно погибнуть невинных, чтобы прекратить происходящее? «Израиль, нарушающий не только базовые права человека, но и свободу выражения и право на получение информации, продолжает безнаказанно убивать журналистов», — отметил он.

Алтун также раскритиковал западные страны и их «марионеточные медиа», которые, по его словам, молчат перед лицом происходящего: «Сегодня весь мир, который не осуждает и не останавливает этих творцов геноцида, сам заслуживает самого жесткого осуждения».

В заключение он подчеркнул, что Турция будет продолжать поднимать голос в защиту Палестины и Газы, оказывать поддержку палестинскому народу во всех сферах и добиваться привлечения виновных в израильском терроре к ответственности на международной арене.