Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно проводил первую национальную плавучую платформу для добычи газа «Осман Гази», которая направляется к месторождению Сакарья в Черном море. Платформа должна удвоить объем добычи газа на этом участке, подчеркнули в Министерстве энергетики Турции.

Церемония прошла в Стамбуле в сопровождении министр энергетики Алпарслана Байрактара и главы управления коммуникаций Фахреттина Алтуна. Атмосферу праздника дополнила игра военного оркестра мехтер — дань османским традициям в годовщину завоевания Константинополя.

По словам турецких чиновников, путь «Осман Гази» через пролив Босфор займет около 11 часов, а прибытие в порт Фильос запланировано на 1 июня. Эрдоган лично связался по телефону с капитаном судна, а затем пересел в катер, чтобы поближе рассмотреть платформу и пожелать: «Счастливого пути. Мы ждем много газа из Сакарьи!»

Запуск «Осман Гази» символизирует новые шаги Турции к энергетической независимости, которая, по словам президента Эрдогана, «имеет важное стратегическое значение для страны».