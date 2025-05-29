ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган отправил газовую платформу в Черное море
«Осман Гази» вдвое увеличит добычу газа в Сакарье, а Анкара рассчитывает на энергетическую независимость
Президент Эрдоган отправил газовую платформу в Черное море
/ AA
29 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно проводил первую национальную плавучую платформу для добычи газа «Осман Гази», которая направляется к месторождению Сакарья в Черном море. Платформа должна удвоить объем добычи газа на этом участке, подчеркнули в Министерстве энергетики Турции.

Церемония прошла в Стамбуле в сопровождении министр энергетики Алпарслана Байрактара и главы управления коммуникаций Фахреттина Алтуна. Атмосферу праздника дополнила игра военного оркестра мехтер — дань османским традициям в годовщину завоевания Константинополя.

По словам турецких чиновников, путь «Осман Гази» через пролив Босфор займет около 11 часов, а прибытие в порт Фильос запланировано на 1 июня. Эрдоган лично связался по телефону с капитаном судна, а затем пересел в катер, чтобы поближе рассмотреть платформу и пожелать: «Счастливого пути. Мы ждем много газа из Сакарьи!»

Запуск «Осман Гази» символизирует новые шаги Турции к энергетической независимости, которая, по словам президента Эрдогана, «имеет важное стратегическое значение для страны».

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us