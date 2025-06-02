ПОЛИТИКА
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Пекин пообещал Трампу «радикальный» ответ
Китай обвинил США в нарушении майского торгового соглашения и пообещал ответить на новые ограничения «радикальными мерами»
Пекин пообещал Трампу «радикальный» ответ
Китай обвинил США в нарушении майского торгового соглашения / Reuters
час назад

Министерство коммерции Китая заявило, что США нарушили достигнутый в мае торговый консенсус, приняв ряд «дискриминационных» мер против Пекина.

В заявлении говорится, что Вашингтон ограничил экспорт чипов для искусственного интеллекта и программного обеспечения для проектирования микросхем и электронных устройств (EDA). Также США пригрозили отменой виз китайским студентам.

«США в одностороннем порядке спровоцировали новые экономические и торговые трения, усилили неопределенность и нестабильность в двусторонних отношениях. Вместо того чтобы задуматься о собственных действиях, они выдвигают безосновательные обвинения в адрес Китая в нарушении соглашений. Это серьезное искажение фактов. Китай решительно отвергает подобные обвинения», — говорится в заявлении министерства.

Пекин подчеркнул, что в случае дальнейших шагов, «подрывающих» китайские интересы, он примет «радикальные меры» для защиты своих законных прав.

Торговое соглашение между США и Китаем было подписано 12 мая в Женеве. Стороны договорились о снижении взаимных тарифов на 90 дней. США пообещали сократить пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Китай снизить тарифы на американскую продукцию со 125% до 10%.

Также был создан механизм для продолжения экономического диалога. Президент США Дональд Трамп тогда заявил о «полной перезагрузке» отношений и утверждал, что Пекин согласился устранить «все ненадежные барьеры».

Однако уже в конце мая Трамп обвинил Китай в «полном нарушении» соглашения.

«Вот вам и мистер хороший парень», — написал он в своей соцсети Truth Social, не уточнив, о каких нарушениях идет речь.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что после прорыва в Женеве переговоры с Китаем «несколько зашли в тупик». По его словам, для выхода из тупика потребуется прямое участие лидеров двух стран — Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

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