ТУРЦИЯ
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Министр Фидан: Россия и Украина не осознают масштаб потерь
«Ранее Вашингтон фактически подталкивал к эскалации»: глава МИД Турции оценил усилия новой администрации США по завершению российско-украинской войны и заявил о готовности Анкары исполнить роль посредника
Министр Фидан: Россия и Украина не осознают масштаб потерь
/ Public domain
10 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова сыграть посредническую роль в урегулировании российско-украинской войны, но при условии, что обе стороны придут к взаимопониманию. В интервью CNN Türk он отметил, что «золотым принципом» для участия Турции является согласие Киева и Москвы на перемирие.

По словам Фидана, обе страны находятся в состоянии «военной усталости» и пока не в полной мере осознают масштаб понесенных потерь. Он подчеркнул, что достижение перемирия должно предшествовать любым другим шагам и напомнил, что Турция уже имеет опыт участия в мирных переговорах, в том числе в роли наблюдателя.

Министр также отметил, что текущая позиция США в конфликте изменилась по сравнению с предыдущим этапом войны. «Ранее Вашингтон фактически подталкивал к эскалации, а Европа следовала за ним. Сейчас, с приходом Трампа, подход может измениться», — заявил он. По мнению Фидана, отсутствие конфронтационного градуса между США и Россией при Трампе открывает новое пространство для дипломатии.

Фидан подчеркнул, что Турция, как сосед и региональный игрок, будет продолжать делиться своим опытом с обеими сторонами и при необходимости способствовать поддержанию стабильности в регионе.

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