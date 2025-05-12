ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган объявил победу над терроризмом
После самороспуска террористической организации PKK президент Турции заявил о завершении эпохи насилия. По словам турецкого лидера, решение распространяется на отделения организации в Ираке, Сирии и Европе
Президент Эрдоган объявил победу над терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
12 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об историческом шаге в достижении цели «Турция без террора» после самороспуска террористической организации PKK. Выступая после заседания кабинета министров, Эрдоган подчеркнул значимость этого события для будущего страны.

«Турция без террора» — мы уверенно продвигаемся к этой цели, преодолевая препятствия, разрушая предрассудки и ловушки раздора», — заявил президент.

По словам Эрдогана, самороспуск PKK – значимое событие. «С самороспуском организации и сложением оружия дни, когда почти каждый день в течение многих лет в дома приходило горе, остались позади. Мы рассматриваем это заявление как решение, охватывающее все ответвления организации в Северном Ираке, Сирии и Европе», — заявил глава государства.

Турецкий лидер отметил, что это решение имеет критическое значение для безопасности Турции и спокойствия в регионе. «С устранением терроризма и насилия откроются двери новой эры во всех сферах, прежде всего в укреплении демократического потенциала политики», — отметил он.

Эрдоган заверил, что власти будут внимательно следить за выполнением решения: «Наши разведывательные и другие службы будут с особой тщательностью отслеживать дальнейший процесс, чтобы не произошло никаких сбоев. Мы будем осуществлять необходимый контроль каждый момент с государственной ответственностью и серьезностью».

Президент поблагодарил всех причастных к процессу, особенно лидера партии Националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, и подчеркнул единство турецкой нации: «Хотя наши корни и верования различны, все мы — равные граждане Турецкой Республики. Все вместе мы — Турция, и вместе мы сильны».

Помимо внутренних вопросов, Эрдоган затронул международные темы. Он выразил удовлетворение прекращением огня между Пакистаном и Индией: «Я повторяю наше дружеское предупреждение избегать дальнейших провокаций. Наша позиция в таких кризисах ясна — мы всегда на стороне мира, стабильности, дипломатии и диалога».

Касаясь российско-украинского конфликта, Эрдоган отметил, что с последними контактами «открылось новое окно возможностей». «Надеемся, что на этот раз появившаяся возможность не будет упущена», — заявил президент Турции. Он подтвердил готовность Турции, как страны, пользующейся доверием обеих сторон, внести вклад в переговорный процесс.

«Компас Турции указывает на яркое, процветающее будущее. Сколь бы хаотичной ни была мировая обстановка, мы непременно приведем наш государственный корабль в безопасную гавань», — сказал турецкий президент.

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