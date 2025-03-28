ПОЛИТИКА
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Американские ВВС нанесли удары по Сане
США нанесли четыре авиаудара по столице Йемена, ранее хуситы сообщали о десятках погибших в результате подобных атак
Американские ВВС нанесли удары по Сане
Сана / Reuters
28 марта 2025 г.

Военно-воздушные силы США нанесли четыре авиаудара по столице Йемена — городу Сана. Об этом сообщил телеканал «Аль-Масира», связанный с движением хуситов.

По данным канала, удары пришлись по району Джабран в округе Санхан, расположенном в йеменской столице. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет.

Удары произошли на фоне продолжающегося конфликта между США и йеменскими хуситами.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

Позже хуситы сообщили, что в результате ударов США и Великобритании по Сане и другим городам Йемена погибли 79 человек, ещё 107 получили ранения.

Ранее Трамп заявил, что за операциями хуситов якобы стоит Иран, и допустил, что в случае их новых атак ВС США не ограничатся ударами только по Йемену.

По словам Трампа, хуситы уже понесли «огромный урон», и ситуация «будет лишь ухудшаться». «Они будут полностью уничтожены», - заключил американский лидер.

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