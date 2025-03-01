ПОЛИТИКА
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Пентагон свернул кибероперации против России
Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию остановить любые наступательные операции против России
Пентагон свернул кибероперации против России
Пентагон / Reuters
1 марта 2025 г.

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился прекратить любое планирование киберопераций против России, включая наступательные цифровые атаки. Об этом 28 февраля сообщило профильное издание The Record, ссылаясь на три источника.

Приказ был отдан на прошлой неделе, в период с 17 по 23 февраля. По данным источников, он поступил начальнику Киберкомандования США генералу Тимоти Хо, который передал его подчиненным.

Ограничения не распространяются на Агентство национальной безопасности (NSA), которое также возглавляет Хо. Его подразделения продолжают вести радиотехническую разведку против России.

Издание отмечает, что решение может сорвать ряд операций Пентагона, связанных с Россией, в том числе на территории Украины.

The Record также указывает, что этот шаг свидетельствует о стремлении Белого дома нормализовать отношения с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Однако во время встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение не было подписано.

Позже стало известно, что администрация США обсуждает вариант полного прекращения военной помощи Украине.

Если решение о прекращении помощи будет принято, оно затронет поставки радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.

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