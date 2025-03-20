ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израиль захватывает коридор Нецарим
Израильская армия начала сухопутную оккупацию коридора Нецарим, разделяющего Газу, и усилила атаки, несмотря на международные призывы к прекращению огня
Израиль захватывает коридор Нецарим
Газа / Reuters
20 марта 2025 г.

Израильские войска начали сухопутную оккупацию коридора Нецарим, который делит Газу на две части, после нарушения соглашения о прекращении огня с ХАМАС и возобновления авиаударов.

Пресс-секретарь израильской армии Авичай Адрае заявил, что военные проводят «точечные атаки» в районе коридора Нецарим и потребовал от палестинцев покинуть некоторые районы. По его словам, передвижение по сектору теперь возможно только по улице Рашида на побережье.

Кроме того, израильские силы расширяют оккупацию буферной зоны вокруг Газы и продолжают удерживать территории в районах побережья Бейт-Лахии и Хан-Юнуса.

По данным ООН, 90% из 2,3 млн палестинцев в Газе хотя бы раз были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских атак.

18 марта армия Израиля нарушила режим прекращения огня и возобновила интенсивные удары по Газе. По данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших в результате атак возросло до 710, еще более 900 человек ранены.

Правительство Биньямина Нетаньяху, поддерживаемое администрацией президента США Дональда Трампа, угрожает усилить интенсивность атак, несмотря на международные призывы остановить боевые действия.

Тем временем семьи израильских пленных, удерживаемых в Газе, обвиняют власти в том, что они «принесли пленных в жертву» ради политических целей. Израильская оппозиция утверждает, что Нетаньяху использует военную кампанию, чтобы заручиться поддержкой своих крайне правых союзников на фоне политического кризиса в стране.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us