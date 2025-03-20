Израильские войска начали сухопутную оккупацию коридора Нецарим, который делит Газу на две части, после нарушения соглашения о прекращении огня с ХАМАС и возобновления авиаударов.

Пресс-секретарь израильской армии Авичай Адрае заявил, что военные проводят «точечные атаки» в районе коридора Нецарим и потребовал от палестинцев покинуть некоторые районы. По его словам, передвижение по сектору теперь возможно только по улице Рашида на побережье.

Кроме того, израильские силы расширяют оккупацию буферной зоны вокруг Газы и продолжают удерживать территории в районах побережья Бейт-Лахии и Хан-Юнуса.

По данным ООН, 90% из 2,3 млн палестинцев в Газе хотя бы раз были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских атак.

18 марта армия Израиля нарушила режим прекращения огня и возобновила интенсивные удары по Газе. По данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших в результате атак возросло до 710, еще более 900 человек ранены.

Правительство Биньямина Нетаньяху, поддерживаемое администрацией президента США Дональда Трампа, угрожает усилить интенсивность атак, несмотря на международные призывы остановить боевые действия.

Тем временем семьи израильских пленных, удерживаемых в Газе, обвиняют власти в том, что они «принесли пленных в жертву» ради политических целей. Израильская оппозиция утверждает, что Нетаньяху использует военную кампанию, чтобы заручиться поддержкой своих крайне правых союзников на фоне политического кризиса в стране.