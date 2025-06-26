Австралийская журналистка Антуанетт Латтуф выиграла дело о незаконном увольнении против государственного телеканала ABC и получит компенсацию в размере 70 000 австралийских долларов (около $45 500), сообщили в среду местные СМИ.

Федеральный суд установил, что увольнение нарушило Закон о справедливом труде, так как одной из причин стало политическое мнение Латтуф, в частности ее критика военной кампании Израиля в Газе.

Латтуф, журналистка ливано-австралийского происхождения, была нанята ABC в декабре 2023 года, но была уволена уже на третий день после репоста в Instagram статьи Human Rights Watch с подписью: «HRW сообщает об использовании голода как оружия войны». Руководство ABC расценило это как нарушение редакционной политики.

Human Rights Watch опубликовала исследование о том, как израильские власти использовали блокаду продовольствия в Газе в качестве инструмента ведения войны.

Журналистка подала в суд, утверждая, что ее уволили из-за политических взглядов, происхождения и давления со стороны произраильских групп.

С октября 2023 года в результате варварской агрессии в Газе Израиль убил более 66 000 палестинцев, включая более 10 000 погребенных под завалами, большинство из которых — женщины и дети. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях. Израиль также проходит по делу о геноциде в Международном суде ООН.