ВОЙНА В ГАЗЕ
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Заложники больше не важны Израилю?
Глава Минфина Бецалель Смотрич заявил, что освобождение израильских заложников — не самая главная цель для Тель-Авива
Заложники больше не важны Израилю?
Бецалель Смотрич и Биньямин Нетаньяху / Reuters
22 апреля 2025 г.

Министр финансов Бецалель Смотрич вновь оказался в эпицентре скандала. 21 апреля радикальный политик заявил, что освобождение израильских заложников в Газе — «не самая важная цель» правительства. 

Самой главной целью министр назвал «уничтожение ХАМАС» и полную оккупацию Газы.

Эти слова вызвали волну негодования. Форум семей заложников обвинил Смотрича в том, что он фактически признал: правительство отказалось спасать своих граждан. 

«История запомнит, как вы закрыли сердце перед братьями и сестрами», — говорится в их заявлении.

Даже внутри правящей коалиции слова министра вызвали резкую реакцию. Лидер ультраортодоксальной партии «Единый иудаизм Торы» Моше Гафни заявил, что освобождение заложников — «вопрос номер один». Он сравнил позицию Смотрича с действиями зелотов эпохи Второго Храма, для которых «нация была важнее человеческой жизни».

Смотрич не остался в долгу. Он обвинил Гафни в «диаспорном мышлении» и заявил, что те, кто выступают за соглашение с ХАМАС, якобы продлевают войну и не дают Израилю выполнить свои главные цели — захватить Газу и застроить ее незаконными израильскими поселениями.

Оппозиция также не осталась в стороне. Глава партии «Демократы» Яир Голан назвал Смотрича «лицом правительства Нетаньяху», которое приносит граждан в жертву «ради мессианских фантазий». 

Израильская разведка утверждает, что в Газе остаются 59 заложников, из них как минимум 24 живы. Израиль продолжает боевые действия против жителей Газы. После провала переговоров о перемирии в марте израильские военные ввели тотальную блокаду сектора. За месяц боевых действий Израиль убил более 1500 палестинцев. В израильских тюрьмах удерживаются почти 10 тыс. палестинских законченных.  

Большинство израильтян, по опросам, выступают за завершение войны, если это поможет вернуть заложников. Это в корне расходится с позицией Биньямина Нетаньяху, который требует оккупировать Газу. 


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