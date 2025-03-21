Израильские военные заявили, что в последние часы начали наземную операцию в районе Шабуры, Рафах, на юге Газы. В заявлении говорится, что в ходе операции войска израильской армии «демонтировали террористическую инфраструктуру». Также отмечается, что израильские войска продолжают операции в северной и центральной частях Газы.

Деятельность была расширена на юге, в результате чего «уничтожено множество объектов террористической инфраструктуры», как сообщается в Telegram-канале армии.

17 марта Израиль возобновил военные действия в секторе Газа после двухмесячного перемирия с движением ХАМАС. 18 марта израильская армия сообщила о том, что нанесла массированные удары по объектам ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил это отказом движения от предложений посредников и спецпосланника США СтивенаУиткоффа и нежеланием ХАМАС возвращать заложников.

20 марта Израиль возобновил наземные операции в центре и на юге Газы «с целью расширения зоны безопасности и создания защитного буфера». В рамках операции израильские войска расширили контроль до коридора Нецарим и отчитались об убийстве главы службы безопасности ХАМАС Рашида Джаджуха.

До этого в видеообращении в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац сделал «последнее предупреждение» палестинской территории, призывая вернуть оставшихся заложников. Израиль утверждает, что ХАМАС удерживает 59 заложников, из которых, как предполагается, 24 живы.

Также израильские военные распространили приказы, в которых жителям Газы предписывается покинуть обширные территории вдоль трех сторон сухопутных границ эксклава, которые вызвали панику среди палестинских семей, многие из которых уже не раз покидали свои дома из-за войны и вернулись во время перемирия.

Семьи покидали дома пешком, на повозках или автомобилях, неся с собой все, что могли, в поисках безопасности вдали от зон, обозначенных израильскими военными.

По данным пресс-службы палестинского управления Газы, число жертв боевых действий, возобновленных 18 марта, возросло до 591, а раненых до 1 042 человек.

Сообщается, что большинство погибших — дети, женщины и пожилые. Многие тела остаются под завалами, и спасатели пока не могут их извлечь.

По данным Минздрава сектора, с 18 марта погибли не менее 506 человек, а с октября 2023 года общее число погибших достигло 49 617, ранения получили 112 950 человек.

Также сообщается, что со 2 марта Израиль вновь ввел полную блокаду Газы, запретив ввоз всей гуманитарной помощи, медикаментов и коммерческих поставок, включая топливо и продовольствие, а также отключил электричество на главном действующем опреснительном заводе Газы. Эти действия являются вопиющим нарушением международного права.