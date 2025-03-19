ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль пригрозил Газе «полным уничтожением»
Израильская армия начала наземную операцию против эксклава, а министр обороны грозит «полным уничтожением» сектора
Израиль пригрозил Газе «полным уничтожением»
Бронированная машина движется на фоне поврежденных зданий в ходе продолжающейся наземной операции израильской армии против Газы / Reuters
19 марта 2025 г.

Армия Израиля объявила в среду о начале «точечной» наземной операции в центральной и южной части сектора Газа. Целью операции, по сообщению военных, является расширение приграничной зоны безопасности и создание частичного буфера между северной и южной частями эксклава.

«За последние 24 часа силы израильской армии начали точечную, целенаправленную наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для расширения буферной зоны между северной и южной частями», — заявил представитель армии Авихай Адраи через Telegram.

Войска 252-й дивизии вошли в район коридора Нецарим, разделяющего Газу на северную и южную части, и уже захватили около половины этой территории, вплоть до дороги Салах ад-Дин. Одновременно с этим бригада «Голани» была развернута в южной части границы Газы, готовясь к действиям в эксклаве.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жесткими угрозами в адрес движения ХАМАС и жителей сектора Газа, заявив, что Израиль скоро издаст приказы об эвакуации из зон боевых действий.

«Жители Газы, это последнее предупреждение. Первый Синвар разрушил Газу, а второй Синвар полностью ее уничтожит», — заявил министр обороны, имея в виду убитого лидера палестинского движения Яхью Синвара и его брата Мохаммеда Синвара, высокопоставленного военного командира ХАМАС, который, как считается, стал его преемником.

«Станет гораздо труднее, и вы почувствуете на себе всю тяжесть последствий», — добавил он.

«Если все израильские заложники не будут освобождены, а ХАМАС не будет изгнан из Газы, Израиль задействует такие силы, каких вы раньше не знали. Примите предложение президента США Дональда Трампа, верните заложников и выгоните ХАМАС. Для вас откроются другие возможности, включая переселение в другие места в мире для тех, кто захочет. Альтернатива - полное разрушение и уничтожение», — заявил министр в видеообращении.

В результате возобновления израильских авиаударов с вторника в Газе погибли не менее 436 человек и более 670 получили ранения, что фактически похоронило соглашение о прекращении огня и обмене пленными, действовавшее с января.

Израиль превратил Газу в крупнейшую в мире тюрьму под открытым небом, блокируя ее в течение 18 лет. Теперь все 2,4 млн жителей территории остались без крова, а эксклав превратился в руины.

С октября 2023 года в результате жестокой военной кампании Израиля в Газе погибло почти 50 000 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 112 000 получили ранения.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за свою войну в эксклаве.

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