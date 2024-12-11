«Худшее из всех зол»

Бетюль 30 лет, она родилась и выросла в Дамаске. Но родина ее семьи — Голанские высоты. Там жили ее бабушки и дедушки, пока эти земли не оккупировали израильские военные. В 2011 году, когда Бетюль оканчивала старшую школу, люди восстали против режима Башара Асада. В Сирии началась гражданская война.

Над городами заревели правительственные военные самолеты, тела мирных жителей застревали под обломками разрушенных зданий. Власти использовали против людей артиллерию и танки, травили их смертоносным газом зарин. А тех, кто смог выжить, отправляли в одно из самых страшных мест в Сирии — тюрьму Седная. За первые три года войны были убиты 300 тыс. человек, миллион сирийцев стали тюремными узниками.

«Мы выходили на мирные акции, требовали реформы, свободы и спокойной жизни, — вспоминает Бетюль в разговоре с TRT на русском. — Против нас применили оружие, очень много оружия... Многие мои близкие оказались в тюрьме Седная только лишь потому, что хотели перемен к лучшему. Это чудовищное место. Сегодня многие люди из новостей узнают о действиях Асада и приходят в ужас. Для нас же это стало болезненной нормальностью. Так мы жили».

Бетюль поступила в институт в Дамаске на факультет английского языка и литературы. В это время по улицам ходили солдаты Асада, бесчинствовали члены проправительственной милиции «Шебиха» (обвиняются ООН в преступлениях против человечности). Они убивали и насиловали женщин, грабили и мародерствовали. Город находился под регулярными обстрелами и превращался в руины.

Решение уехать из Сирии пришло только в 2013 году — снаряд попал в соседнее здание с домом, где жила девушка. Через несколько дней ракета снесла уже ее дом, но к тому моменту семья переехала: сначала в Бейрут, а затем и в Стамбул.

Всего с начала гражданской войны по всему миру насчитывается более 6,6 млн сирийских беженцев. Большинство из них приняла Турция. Как признается TRT на русском Бетюль, многие ее соотечественники уже и не мечтали вернуться на родину и начали постепенно смиряться с мыслью, что больше никогда не увидят свои дома. Сегодня у людей появилась надежда на возвращение.

Она понимает, что ситуация в Сирии по-прежнему неспокойная. Более того — есть риск начала гражданской войны, как это произошло в Ливии. Но все это лучше, чем Асад: «Мы пока не знаем, как и что будет в нашей стране. Но главное, что в ней больше нет Башара Асада. Это худшее из всех зол, которое вы можете себе представить. Все сирийцы уверены, что такого ужасного человека больше во власти не будет. А если вдруг такое произойдет, то мы его свергнем — слишком дорого нам обошлась надежда на мирную жизнь».

Евросоюз, куда ты гонишь?

На следующий день после падения режима Башара Асада власти европейских государств в массовом порядке начали приостанавливать рассмотрение заявок на предоставление убежища сирийцам. В некоторых странах начали мучительно думать: как же отправить беженцев скорее обратно домой.

О приостановке рассмотрения заявок заявили по меньшей мере 10 стран. В их числе Германия, Австрия, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Швейцария и другие. Речь может идти о заморозке обращений ста тысяч заявителей. А МВД Австрии Герхард Карнер и вовсе дал ведомству указание подготовить упорядоченную программу «репатриации и депортации в Сирию».

Как отмечает Бетюль, часть ее соотечественников уже получили гражданство и адаптировались, другие сами стремятся уехать домой: «Это здесь мы стали беженцами, а в Сирии у нас есть дома, там живут наши близкие. Многие сводили концы с концами и предпочтут вернуться даже в неопределенные условия, но на свою землю. Плюс у нас появилось такое чувство единения: мы готовы вернуться, чтобы отстроить свое государство заново».

Однако подобное решение не должно приниматься под давлением. Бетюль называет первую реакцию ЕС на свержение Асада по меньшей мере «необдуманной». Напомним, что на сегодняшний день отсутствует достоверная информация о ситуации с безопасностью в Сирии. Неясно, какие районы контролируют те или иные группировки, а сам Дамаск находится под обстрелами Израиля.

Вместе с тем эксперт международного бизнеса, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина отмечает, что политический курс Сирии остается неопределенным, а условия для возвращающихся сирийских беженцев туманы. Она сомневается в массовом оттоке сирийских мигрантов из стран ЕС в ближайшее время.

«Значительная часть сирийцев, уже проживающих в ЕС, прошла важные этапы социальной адаптации: многие подали заявления на гражданство, а некоторые уже его получили. Это играет решающую роль при принятии решений о возвращении. Для большинства переезд обратно в Сирию будет сопряжен с экономическими и социальными рисками, особенно если инфраструктура, экономика и безопасность страны, правопорядок, судебная и законодательная системы не восстановлены», — пояснила TRT на русском эксперт.