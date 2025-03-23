Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США невозможны до тех пор, пока Вашингтон не пересмотрит свою политику давления. Заявление прозвучало на фоне подготовки Тегерана к официальному ответу на письмо президента США Дональда Трампа с предложением начать переговоры о новой ядерной сделке.

Ранее в марте Трамп подтвердил, что направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором предупредил: у Ирана «два пути — военный или заключение сделки».

Хаменеи отверг это предложение, назвав его «обманом» и подчеркнув, что переговоры с администрацией Трампа приведут лишь к усилению санкционного давления.

Тем не менее Аракчи заявил, что Иран в ближайшее время направит официальный ответ, охватывающий как «угрозы, так и возможности», содержащиеся в письме.

«В нынешних условиях вступать в диалог с Америкой невозможно. Это не просто позиция — это результат исторического опыта», — отметил глава МИД, напомнив о выходе США из ядерной сделки 2015 года в первый срок президентства Трампа.

По словам Аракчи, возвращение к условиям сделки 2015 года уже невозможно: «Наша ядерная программа зашла слишком далеко, и мы не можем вернуться назад». Однако он не исключил возможности использовать прежнее соглашение как «основу и модель для новых переговоров».

Трамп тем временем продолжает политику «максимального давления», включая попытки полностью прекратить экспорт иранской нефти. С момента его возвращения в Белый дом администрация ввела уже четыре пакета санкций, направленных на нефтяной сектор Ирана.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в феврале заявил, что времени на достижение нового соглашения остается все меньше, поскольку Иран ускоряет обогащение урана до уровней, близких к оружейным. В Тегеране настаивают, что его программа носит исключительно мирный характер.