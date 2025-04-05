ПОЛИТИКА
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Пезешкиан: США унижают не только Иран, но и весь мир
Президент Ирана заявил, что Тегеран готов к переговорам с США, но не под угрозами бомбардировок со стороны Трампа
Пезешкиан: США унижают не только Иран, но и весь мир
Масуд Пезешкиан / Reuters
5 апреля 2025 г.

Иран готов к переговорам с Соедиенными Штатами, но только на равных условиях, без давления и угроз. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан в эфире одной из программ в Тегеране.

«Иран хочет диалога на равных. С одной стороны, они угрожают Ирану, а с другой — хотят переговоров. Если вы хотите диалога, какой смысл в угрозах? США сегодня унижают не только Иран, но и весь мир», — сказал он.

Поводом для заявления стали слова президента США Дональда Трампа, который 7 марта сообщил в интервью Fox Business, что направил письмо духовному лидеру Ирана с предложением обсудить ядерную программу.

Трамп подчеркнул, что предпочел бы заключить сделку. Однако добавил: «Если Иран не пойдет на переговоры, для него это будет очень плохо. Иран не должен получить ядерного оружия. Существуют и другие варианты».

В ответ духовный лидер Ирана заявил, что США не стремятся решать проблемы, а пытаются навязать свои условия и установить господство. По его словам, Тегеран не согласен на такие условия.

12 марта советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал письмо от Трампа. В Тегеране пообещали дать ответ через Оман 27 марта.

Аракчи заявил, что Иран не будет вести прямые переговоры с США, пока продолжаются угрозы. При этом Тегеран допускает возможность диалога через посредников.

Он добавил, что Иран готов обсуждать только ядерную программу, тогда как вопросы обороны не подлежат обсуждению.

30 марта Трамп пригрозил Ирану «такими бомбардировками, которых он никогда не видел».

В ответ духовный лидер Ирана заявил, что любое нападение встретит самый решительный ответ.

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