Украинские войска пошли в новое наступление в Курской области, где с августа 2024 года они контролируют десятки населенных пунктов и сотни квадратных метров территории РФ.

Об атакующих операциях ВСУ в полдень в четверг стали писать пророссийски военные блогеры. По их данным, украинские войска двигаются в юго-восточном направлении от города Суджа в сторону Фанасеевки и Уланка.

В Рыльском районе, как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, поврежден газопровод. По его утверждениям, газоснабжение в два населенных пункта было перекрыто из-за начавшегося возгорания. Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что поселок Черкасская Конопелька перешел под контроль ВСУ. Аналогичная судьба постигла Уланок, если верить пророссийскому военному телеграм-блогу Alex Parker Returns, который охарактеризовал наступление украинцев как «гром среди ясного неба».

Телеграм-канал «Zaписки Vетерана» пишет, что в операции ВСУ принимают участие до 500 военнослужащих и 50 единиц бронемашин.

К концу января, по данным Института изучения войны (ISW), Украина удерживала порядка 442 кв. км территории Курской области — почти втрое меньше, чем в начале наступления в августе, когда за две недели было захвачено около 1300 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что Киев использует ситуацию в Курской области как аргумент на возможных переговорах с Москвой и выразил уверенность, что РФ «не сможет нас вытолкнуть в ближайшее время». Он также отметил, что операция ВСУ под Курском «сковывает» там до 60 тыс. российских военных.