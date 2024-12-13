Семир Осман аль-Шейх, бывший высокопоставленный чиновник режима Башара Асада, будет судим в США по обвинению в пытках и нарушениях прав человека. Об этом сообщила New York Times.

В обвинительном заключении Федерального суда Лос-Анджелеса указано, что в период с 2005 по 2008 год, будучи руководителем тюрьмы «Адра» в Дамаске, аль-Шейх лично участвовал в пытках заключенных и отдавал приказы о жестоких обращениях. Заключенных подвешивали к потолку, морили голодом и подвергали избиениям.

Судья Мартин Эстрада назвал нарушения прав человека, описанные в документе, пугающими. Министерство юстиции США также подало иск против еще двух сирийских чиновников, обвиняемых в пытках на военной базе в Дамаске.

Аль-Шейх был задержан в Лос-Анджелесе в июле 2023 года. Следствие установило, что он предоставил ложные данные при получении гражданства США, скрыв свое участие в пытках и других преступлениях. Он проживал в США с 2020 года.

Ранее, в период с июля 2011 года по декабрь 2013 года, аль-Шейх занимал пост губернатора провинции Дейр-эз-Зор и возглавлял различные подразделения безопасности. За этот период силы режима, которым он руководил, убили 3933 мирных жителя, включая 312 детей и 261 женщину.

Бывшие заключенные тюрьмы «Адра» заявили, что их подвергали насилию, пыткам и лишениям в годы, когда аль-Шейх возглавлял исправительное учреждение. Многие из них ждали суда годами или погибли.