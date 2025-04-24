ПОЛИТИКА
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Лондон освобождает Сирию от санкций
Великобритания отменила санкции против сирийских министерств и спецслужб
Лондон освобождает Сирию от санкций
/ AFP
24 апреля 2025 г.

Великобритания сняла санкции с Минобороны и МВД Сирии, а также с ключевых разведывательных структур страны, включая Главное управление разведки, разведку ВВС и Директорат политической безопасности. Об этом в четверг объявило Казначейство Великобритании, опубликовав соответствующее уведомление.

Решение принято на фоне призывов нового президента Сирии Ахмеда аш-Шары к Западу отменить ограничения, введенные против режима Башара Асада. В интервью The New York Times он заявил, что санкции были реакцией на преступления прежнего режима и не должны мешать восстановлению страны.

Нынешняя сирийская администрация сформирована на основе группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая ранее свергла Асада и пока остается в списке террористических организаций Великобритании и США. Несмотря на это, Лондон с марта уже отменил санкции в отношении 24 сирийских компаний, включая госнефтяные предприятия и национального авиаперевозчика. Тогда же Великобритания стала первой страной, полностью разморозившей активы Центробанка Сирии.

Однако эксперты полагают, что без аналогичных шагов со стороны США эти меры окажутся символическими. По словам главы Совета по арабско-британскому взаимопониманию Криса Дойла, ключевым моментом станет снятие банковских ограничений и разрешение на международные переводы.

Вашингтон ранее частично смягчил ограничения — разрешив некоторые гуманитарные транзакции — но сохраняет основные санкции, увязав их с серией политических условий. Среди них: отказ от поддержки палестинских вооруженных групп, допуск США к операциям по борьбе с терроризмом в Сирии, признание Революционной гвардии Ирана террористической организацией и создание единой сирийской армии без участия иностранных командиров.

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