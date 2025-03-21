В кулуарах конференции о будущем ВВС Польши начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула сообщил журналистам ПАП, Польского радио и Радио Eska, что встреча высших военных командиров Польши, Великобритании и Франции в Лондоне продолжает переговоры, начатые на прошлой неделе в Париже. «Она служит разработке операции по обеспечению мира в Украине», — подчеркнул генерал Кукула.

Генерал Кукула пояснил, что в настоящее время на уровне важнейших военных командующих стран, готовых принять участие в миссии, проводятся плановые совещания относительно формы такой операции.

«Мы определили руководящие принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования — то есть командованиям, которые предполагают планирование операций и возможное взаимодействие», — сказал генерал. «Это схема нескольких возможных вариантов операции и представление о том, какие силы нам понадобятся для обеспечения такого рода гарантий безопасности», — сказал генерал Кукула.

Детали и подробности договоренностей не разглашаются. Однако он отметил, что развитие событий зависит от того, как будут проходить мирные переговоры по Украине.

«Давайте помнить, что главным «двигателем» всех подобных действий будет ход мирных переговоров, и именно они определят основное направление того, как будет проходить эта операция. Как военные, мы должны быть готовы к любому развитию событий», — сообщил генерал.

На вопрос о том, каким образом Польша может принять участие в миротворческой миссии, генерал Кукула подчеркнул, что «участие Польши будет таким, как заявлено на политическом уровне».

«Мы не будем привлекать наших солдат к операциям на Украине, но мы осознаем, что провести эту операцию без участия Польши невозможно, хотя бы из-за нашего особого геополитического положения. Мы граничим с Украиной, и из Польши в Украину проходит наиболее удобная сеть автомобильных дорог и других логистических коммуникаций», — заявил он.

«Мы можем предоставить очень широкий спектр компетенций, в первую очередь связанных с базированием войск, которые могут обеспечить гарантии безопасности Украины, их материально-технической поддержкой, а также предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для обучения украинских войск или поддержания готовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир», — перечислил он.

На данный момент направить миротворческие войска в Украину после возможного заключения мирного соглашения готовы Великобритания, Франция, а также Турция, Португалия и Швейцария.