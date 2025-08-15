ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Момент, как Бен-Гвир угрожает заключенному палестинскому лидеру
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил высокопоставленному лидеру ФАТХ Марвану Баргути, который содержится в одиночной камере, во время визита в израильскую тюрьму Ганот.
/ TRT Russian
15 августа 2025 г.

По данным телеканала Channel 12, в сопровождении главы Управления тюрем Израиля Коби Яакоби Бен-Гвир прибыл с провокационным визитом, чтобы проконтролировать ужесточение условий содержания палестинских заключённых. 66-летний Баргути участвовал в Первой интифаде 1987 года и стал одной из ключевых фигур Второй интифады в 2000 году. Он был задержан израильскими силами в 2002 году и в настоящее время отбывает пожизненный срок по обвинению в «руководстве вооруженными группами, которые убивали и ранили израильтян» во время второй палестинской интифады.

