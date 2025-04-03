Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что в четверг правительство начнет процедуру выхода страны из юрисдикции Международного уголовного суда.

«В четверг правительство начнет работу о выходе [из МУС] в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами», — написал он на своей странице в Facebook.

Заявление прозвучало на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт. На него в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.

Премьер-министр Виктор Орбан пригласил Нетаньяху сразу после решения МУС и пообещал, что израильского премьера в Венгрии никто арестовывать не будет. Он назвал действия суда «наглыми, циничными и неприемлемыми».

Венгрия подписала Римский статут в 1999 году, а в 2001-м ратифицировала его. По оценке Reuters, процесс выхода из юрисдикции МУС может занять около года.

В марте 2023 года власти Венгрии также отказались исполнять ордер МУС против президент РФ Владимира Путина. Тогда Гуйяш заявил, что Венгрия не может арестовать российского президента, так как положения Римского статута не встроены в национальное законодательство.