ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Макрон: Турция сыграла важную роль в переговорах по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении выделить Украине 2 млрд евро помощи и отметил особую роль Турции в переговорном процессе
Макрон: Турция сыграла важную роль в переговорах по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон / Reuters
27 марта 2025 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Париже переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, после которых состоялась совместная пресс-конференция. Макрон подчеркнул, что Франция «продолжит поддерживать Украину с полной решимостью», а сама встреча стала подготовкой к запланированному на следующий день саммиту по вопросам безопасности и мира в Украине, который пройдет в Париже.

Глава Франции заявил, что Украина получит дополнительную военную помощь на сумму 2 млрд евро, включая поставки вооружений и поддержку совместных проектов по производству оружия. Макрон также призвал Россию уважать достигнутые договоренности и остановить атаки.

По его словам, Украина уже одобрила предложенное в Джидде соглашение о 30-дневном перемирии, и теперь дело за Москвой.

«Россия до сих пор не дала конкретного ответа, — заявил Макрон. — Мы ожидаем прекращения нападений».

Французский лидер отдельно отметил роль Турции в посреднических усилиях. Он напомнил о зерновой сделке, достигнутой при участии Анкары и ООН в 2022 году, и выразил сожаление, что Россия впоследствии вышла из соглашения.

«Мы приложили усилия для возобновления мирных путей в Черном море. Турция сыграла в этом важную роль», — сказал Макрон. Он добавил, что «когда речь идет о Черном море, у Турции есть совершенно особое место».

Отвечая на вопрос об отправке военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности, Макрон заявил, что такие подразделения «не будут боевыми» и станут частью мирного соглашения в роли «сдерживающего фактора».

Он также подчеркнул, что обсуждать отмену санкций против России пока преждевременно: «Это будет зависеть от того, будет ли Москва соблюдать нормы международного права».

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