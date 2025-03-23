Украинские и американские делегации встретятся в воскресенье вечером в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможное частичное перемирие между Украиной и Россией. Это часть активизировавшейся дипломатической кампании президента США Дональда Трампа, направленной на завершение войны, продолжающейся уже третий год.

На следующий день в Эр-Рияде также запланированы переговоры между делегациями США и России.

Украину на встрече в воскресенье представит министр обороны Рустем Умеров. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что участие министра позволит Киеву «действовать быстро и по существу». Однако в МИД Украины подчеркнули, что рассматривают встречу как «техническую».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий отметил, что стороны обсудят «механизмы возможных режимов прекращения огня, способы их контроля, мониторинга и основные параметры соглашения».

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин согласился на американское предложение прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. Однако это соглашение не охватывает все военные действия, как то изначально предлагали Вашингтон и Киев.

Президент Трамп в субботу заявил, что ситуация «отчасти под контролем». По информации Bloomberg, США рассчитывают заключить более широкое соглашение о перемирии до 20 апреля.

Кроме обсуждения режима прекращения огня, американская и российская делегации в понедельник также обсудят безопасность судоходства в Черном море, сообщил на этой неделе помощника президента РФ Юрий Ушаков.

Тем временем на линии фронта продолжаются бои. Киев сообщил о массированной атаке российских дронов на украинскую столицу минувшей ночью: три человека погибли, включая пятилетнего ребенка. Пострадали жилые дома и городская инфраструктура.

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что силами ПВО было сбито 59 украинских дронов, атаковавших юго-западные регионы страны. В Ростовской области, по сообщениям властей, в результате беспилотной атаки погиб один человек.