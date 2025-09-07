Замедление рынка труда США ставит под сомнение обещания президента Дональда Трампа обеспечить «экономику процветания». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и американских политиков.

По данным Федерального бюро статистики труда, в августе число занятых в экономике без учета сельского хозяйства увеличилось на 22 тыс. человек при прогнозе в 75 тыс. Уровень безработицы вырос до 4,3%, что стало самым высоким показателем с 2021 года.

Аналитик Inflation Insights Омер Шариф отметил, что ключевой фактор сокращения найма — неопределенность в торговой политике и в политике в целом.

«Неясно, разрешится ли ситуация в ближайшее время», — сказал он.

После публикации статистики демократы усилили критику в адрес президента. Сенатор от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан заявила, что «расходы продолжают расти, производство сокращается, предприятия не знают, инвестировать или нанимать новых сотрудников». Она назвала происходящее прямым результатом «безрассудных пошлин Трампа».

Сенатор от Орегона Рон Уайден потребовал отправить в отставку глав Минфина Скотта Бессента и Минторга Говарда Лютника «прежде чем они втянут экономику в рецессию». По его словам, министры «понятия не имеют, что делают».