Замедление рынка труда США ставит под сомнение обещания президента Дональда Трампа обеспечить «экономику процветания». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и американских политиков.
По данным Федерального бюро статистики труда, в августе число занятых в экономике без учета сельского хозяйства увеличилось на 22 тыс. человек при прогнозе в 75 тыс. Уровень безработицы вырос до 4,3%, что стало самым высоким показателем с 2021 года.
Аналитик Inflation Insights Омер Шариф отметил, что ключевой фактор сокращения найма — неопределенность в торговой политике и в политике в целом.
«Неясно, разрешится ли ситуация в ближайшее время», — сказал он.
После публикации статистики демократы усилили критику в адрес президента. Сенатор от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан заявила, что «расходы продолжают расти, производство сокращается, предприятия не знают, инвестировать или нанимать новых сотрудников». Она назвала происходящее прямым результатом «безрассудных пошлин Трампа».
Сенатор от Орегона Рон Уайден потребовал отправить в отставку глав Минфина Скотта Бессента и Минторга Говарда Лютника «прежде чем они втянут экономику в рецессию». По его словам, министры «понятия не имеют, что делают».
Месяц назад Трамп уволил руководителя Бюро трудовой статистики Эрику Макинтарфер, обвинив ее во «фальсификации данных» после публикации слабых показателей рынка труда. Бывшая глава бюро при Бараке Обаме Эрика Грошен назвала свежую статистику «отрезвляющей»: «Экономика США практически не создает рабочих мест».
По ее словам, средний прирост занятости за последние три месяца составил 29 тыс., «что практически равно нулю для экономики такого размера».
Несмотря на критику, Трамп продолжает утверждать, что экономика «находится в отличном состоянии». 5 сентября в Белом доме он заявил, что процентные ставки слишком высоки, а в статистику по занятости часто вносятся корректировки.
Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт признал, что данные «разочаровывают», но допустил их пересмотр «в сторону повышения».
По данным RealClearPolitics, экономическую политику Трампа поддерживают 42,2% американцев, 54,1% — не одобряют.