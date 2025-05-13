ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ООН приветствует переговоры России и Украины в Стамбуле
Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Сейф Маганго заявил, что организация приветствует российско-украинские переговоры, которые пройдут 15 мая в Стамбуле
ООН приветствует переговоры России и Украины в Стамбуле
ООН выразила поддержку предстоящим российско-украинским переговорам в Стамбуле / Reuters
13 мая 2025 г.

Организация Объединенных Наций выразила поддержку предстоящим российско-украинским переговорам, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Сейф Маганго в письменном комментарии агентству Anadolu.

Маганго напомнил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркивает важность подлинного диалога как ключевого условия для долгосрочного урегулирования вооруженных конфликтов.

«Что касается Украины, мы приветствуем значимые усилия по достижению немедленного и безоговорочного прекращения огня в качестве первого шага к справедливому, устойчивому и всеобъемлющему миру на основе уважения международного права», — отметил представитель ООН.

Президент России Владимир Путин ранее предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая и обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой предоставить площадку для их проведения. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорах.

Президент США Дональд Трамп также выразил поддержку диалогу и допустил личное участие во встрече.

«Я не знаю, где я буду в этот момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но если я подумаю, что это будет полезно, я могу прилететь туда», — сказал он.

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