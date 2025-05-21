Американская частная военная компания Safe Reach Solutions (SRS) начала масштабный набор сотрудников для координации гуманитарной помощи в Газе, сообщает Middle East Eye со ссылкой на публикации в LinkedIn и источники в администрации США. Это происходит на фоне отказа ООН участвовать в проекте, поддерживаемом Израилем и США.

Фирма, основанная бывшим оперативником ЦРУ Филом Рейли, ищет «гуманитарных офицеров связи» и менеджеров с опытом работы в горячих точках, включая Ближний Восток. Кандидатам требуется гражданство США, знание арабского языка, а также опыт взаимодействия с международными организациями — несмотря на то, что сам проект предполагает частичную замену роли ООН в распределении помощи.

По данным источников MEE, Safe Reach Solutions уже действовала в Газе в январе, охраняя ключевой участок «коридора Нецарим» во время кратковременного перемирия. Новый контракт, по оценке одного из израильских бизнесменов, может достигать «сотен миллионов долларов» и финансироваться США и странами Персидского залива.

Ранее администрация Трампа безуспешно продвигала проект временного пирса для доставки помощи. Теперь SRS становится ключевым элементом новой схемы — с распределением помощи через «гуманитарные хабы», охраняемые израильской армией и контролируемые с использованием технологий распознавания лиц. Израильская сторона уже ввела правила, согласно которым палестинцы должны проходить биометрическую проверку для получения продовольствия.

ООН официально отказалась участвовать в этом проекте, заявив о невозможности безопасного доступа к складам в районе КПП «Карем Абу Салем» (он же «Керем-Шалом»). «Наши сотрудники ждали разрешения на въезд весь день, но так и не смогли доставить детское питание», — сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

На этом фоне гуманитарные организации предупреждают о надвигающемся голоде. По словам главы гуманитарной службы ООН Тома Флетчера, «в течение ближайших 48 часов могут погибнуть до 14 тыс. младенцев, если помощь не поступит вовремя».