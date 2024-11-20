Абхазия: без газа, света, а теперь и «президента»
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Абхазия: без газа, света, а теперь и «президента»Лидер непризнанной Абхазии Аслан Бжания под давлением оппозиции подал в отставку. Поводом для недовольства населения стало инвестсоглашение с РФ, но истинные причины глубже: жители жалуются на веерные отключения электричества и низкий уровень жизни
20 ноября 2024 г.

Абхазские власти не смогли сбить протестную волну и вернуть контроль над ситуацией в стране. После многочасовых переговоров с захватившей правительственные здания оппозицией президент непризнанной республики объявил об отставке.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 63 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия», — говорится в документе, опубликованном по итогам прямых переговоров властей и оппозиции, которые прошли в ночь на 19 ноября.

Исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб также покидает свой пост по требованию оппозиции. Его место займет Валерий Бганба.

По данным СМИ, протестующие начали покидать площадь перед зданием администрации президента. В стране пройдут досрочные выборы президента. Точная дата проведения избирательной кампании пока неизвестна.

Протесты в Абхазии вспыхнули из-за инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября парламент страны должен был собраться для ратификации документа. Министр экономического развития РФ Максим Решетников называл этот документ «взаимовыгодным»: «Будет способствовать развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха».

Однако часть жителей Абхазии посчитали, что документ — лишь ширма. А истинные причины — желание распродать абхазские земли и недвижимость российским бизнесменам. В результате протесты переросли в беспорядки, а затем и в захват правительственных зданий. После этого оппозиция изменила свои условия с отмены соглашения до отставки президента и правительства.

TRT на русском поговорил с гражданином Абхазии, экспертом по российско-абхазским отношениям Антоном Кривенюком о том, как инвестсоглашение с Россией довело страну до смены власти:

— Протесты в Абхазии практически всегда инициируются крайне тяжелыми условиями жизни. Если говорить о нынешней ситуации, то достаточно сказать, что света в определенные часы нет. В Абхазии два раза в день отключают электричество, суммарно получается на 4 часа. В стране нет газоснабжения, жилищно-коммунальная инфраструктура развалена, огромнейшие проблемы с медициной, низкий уровень жизни и очень высокая смертность от наркомании и ДТП среди молодежи.

Как в такой ситуации может не вспыхнуть протест? В чем он найдет отражение? И повод — это вопрос второй. В данном случае им стало инвестиционное соглашение с Россией. И уверен, что люди, которые стояли перед зданиями правительственного комплекса, этот договор и не читали. Поэтому, безусловно, речь идет о том, что в стране огромный список проблем: инфраструктурный коллапс и социально-демографическая катастрофа.

Если проблемы не будут решены, то они и в дальнейшем будут провоцировать людей выходить на улицы. И все, кто сейчас сядет в руководительские кресла и займет кабинеты, должен знать, что через 4-5 лет они также будут выкинуты из зданий следующей волной протестов.

— Какие ожидания от результатов досрочных выборов? Кого больше поддерживают граждане — оппозицию или уходящую власть?

— По моим наблюдениям, и тех, и других поддерживает очень мало людей. В захвате правительственных зданий с ломанием заборов участвовали 3-5 тысяч человек. Для страны с населением 250 тысяч жителей — не так уж и много.

Поэтому широкой поддержки нет ни у кого. Люди разочарованы во всех. И именно это состояние населения стало причиной того, что Бжания продержался даже чуть больше, чем должен был. Большинство жителей понимают, что все политики воруют и будут воровать. То есть жизнь никак не меняется, и на власть надеяться совсем не стоит.

Такое же отношение к приходящей оппозиции. Более того, это люди, которые были у власти. Их «результаты» мы, граждане Абхазии, хорошо знаем. Их достижения абсолютно нулевые, а во многих случаях со знаком минус. Поэтому надежд на них, конечно, никаких нет и быть не может. Это не те люди, которые могут привнести что-то позитивное.

— Как на события в Абхазии могут отреагировать в России? Есть ли риск ухудшения отношений?

— У российских кураторов отношений с Абхазией была четкая задача — добиться от Сухуми подписания значимых для российской стороны юридических документов, в числе которых и инвестсоглашение. И можно говорить о том, что эта задача не была выполнена.

Сейчас в Москве могут быть сделаны оргвыводы, где-то поменяться команды кураторов и, соответственно, по новой.

— Могут ли быть какие-то более жесткие меры?

— Я не вижу для них инструментала. Самое больное, в общем-то, уже сделано — это сокращение либо прекращение российской части софинансирования выплат и зарплат абхазским бюджетникам. Это самый болезненный рычаг давления, и он уже задействован.

Что еще можно сделать, трудно представлять в этих условиях. Скорее всего, сейчас будут меняться команды, подходы и потихонечку появятся контуры новой политики России в отношении Абхазии. На это может уйти несколько месяцев.

Хотя нужно понимать, что в контексте всех внешних событий мы видим, что позиция Москвы стала однозначно более жесткой. В том числе и по отношению к Абхазии тоже. Только время покажет, как в итоге повернется ситуация.

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