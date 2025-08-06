Опубликованные Всемирной продовольственной программой (WFP) кадры из Газы стали вирусными. На видео сотни палестинцев бегут к колоннам ООН и грузовикам с продовольствием, пытаясь успеть получить гуманитарную помощь. В условиях блокады и постоянных боевых действий это единственный шанс получить еду и воду.



С мая, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, погибли около 1 400 человек, стремясь получить гуманитарную помощь, как у складов GHF, так и на маршрутах колонн ООН. Многих застрелили при приближении к грузам.