ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Момент, как толпы палестинцев бегут за гуманитаркой в Газе
Момент, как толпы палестинцев бегут за гуманитаркой в Газе / TRT Russian
день назад

Опубликованные Всемирной продовольственной программой (WFP) кадры из Газы стали вирусными. На видео сотни палестинцев бегут к колоннам ООН и грузовикам с продовольствием, пытаясь успеть получить гуманитарную помощь. В условиях блокады и постоянных боевых действий это единственный шанс получить еду и воду.

С мая, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, погибли около 1 400 человек, стремясь получить гуманитарную помощь, как у складов GHF, так и на маршрутах колонн ООН. Многих застрелили при приближении к грузам.

Рекомендуется
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us